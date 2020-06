관악구, 방문판매업체 현장점검, 방역수칙 이행·점검

8일부터 11일까지 지역내 251개소 방역수칙 준수명령 및 집합금지명령 이행... 출입자 명부 작성, 시설 내 거리유지 1m이상, 발열 체크 등 방역수칙 준수 당부

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 방문판매업 사업장 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 감염 확산 예방을 위한 현장점검 추진반을 편성·운영한다.

최근 특수판매업 제품설명회에서 코로나19 감염 사례가 발생함에 따라 구는 지난 8일부터 직원 30명으로 구성된 명령 이행 추진반(2인1조, 15개반)을 편성, 11일까지 4일간 코로나19 예방을 위한 방역수칙 준수 및 집합금지명령 이행에 나선다.

추진반은 지역내 방문판매업소로 등록된 전체 251개소를 대상으로 방역수칙 준수명령서 전달 및 수칙 준수여부를 점검, 홍보관 등 고위험 집합시설에 대해서는 집합금지명령문을 전달·부착한다.

방역수칙 준수 점검 내용은 ▲출입자 명부 작성 여부 ▲발열 체크 및 호흡기 증상 확인 ▲시설 내 거리유지 1m 이상 ▲손 소독제 구비 및 비치 여부 등이다.

구는 명령 이행 추진에 철저를 기해 코로나19 지역사회 추가확산 및 재발 방지를 통한 구민들의 안전한 일상을 위해 총력을 기울일 계획이다.

서울시는 오는 12일부터 이행 확인 점검을 실시, 집합금지명령 미이행 업소에 대해서는 시설폐쇄 및 고발조치, 확진자 발생 시 구상권을 청구할 예정이라고 밝혔다.

박준희 구청장은 “코로나19 지역사회 차단을 위해 지역내 방문판매업체 집중 점검을 통해 방역 취약장소가 없도록 최선을 다하겠다”며 “구민 여러분께서도 코로나19의 조용한 전파가 계속되는 상황인 만큼 다수가 모이는 방문판매 홍보관이나 집합 행사 등의 출입을 자제해 줄 것을 부탁드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr