서울 코로나19 확진자 8시간 만에 17명 추가…'리치웨이' 관련 9명

[아시아경제 이관주 기자] 서울시는 8일 오후 6시 기준 서울 발생 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 1016명으로 8시간 만에 17명 늘었다고 밝혔다.

감염 경로별로 보면 리치웨이 관련이 9명(누계 39명), 양천구 운동시설 관련이 2명(누계 29명), 수도권 개척교회 관련 1명(누계 27명), KB생명보험 관련 1명(누계 12명), 해외접촉 1명(누계 284명), 기타 3명(누계 296명) 등이다.

리치웨이 관련으로 분류된 신규 9명 중 8명(구로 57~64번)은 구로구 소재 중국동포교회 쉼터 거주자들이다. 이 쉼터에서는 전날 거주자 1명이 확진(구로 54번)됐고, 이 확진자는 리치웨이를 방문한 적이 있는 것으로 확인됐다.

서울에서는 1월24일 첫 확진자 발생 이후 이날 1000명을 돌파했다. 이달 들어서만 현재까지 최소 152명의 확진자가 발생했으며, 이 가운데 147명이 지역감염 사례다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr