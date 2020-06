[아시아경제 조슬기나 기자] SK브로드밴드 협력사 직원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 확진돼 서울 동작 사옥이 폐쇄됐다.

8일 SK브로드밴드에 따르면 이날 오전 5시30분께 동작 사옥에서 근무하는 협력사 직원이 코로나19 1차 양성 판정을 받았다고 통보 받았다.

SK브로드밴드는 즉각 동작 사옥을 폐쇄하고 1차 방역을 실시했다. 또한 필수 근무자를 제외한 구성원 전원 대상으로 재택근무에 돌입했다.

SK브로드밴드 관계자는 "필수근무자의 경우 해제 시까지 방진복을 착용하도록 했다"며 "향후 철저한 방역을 통해 추가 확진자가 발생하지 않도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

