[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 라이트론 라이트론 069540 | 코스닥 증권정보 현재가 5,420 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,420 2020.06.05 00:00 장중(20분지연) close =거래소 코스닥시장본부는 5일 라이트론 라이트론 069540 | 코스닥 증권정보 현재가 5,420 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,420 2020.06.05 00:00 장중(20분지연) close 에 대한 기업심사위원회를 개최해 개선기간 10개월을 부여하기로 심의의결했다고 공시.

◆ 체리부로 체리부로 066360 | 코스닥 증권정보 현재가 2,670 전일대비 120 등락률 +4.71% 거래량 448,603 전일가 2,550 2020.06.05 15:30 장중(20분지연) close =채무상환자금과 운영자금을 마련하기 위해 150억원 규모의 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 공시

◆ 이매진아시아 이매진아시아 036260 | 코스닥 증권정보 현재가 2,220 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,220 2020.06.05 00:00 장중(20분지연) close =거래소 코스닥시장본부는 이매진아시아 이매진아시아 036260 | 코스닥 증권정보 현재가 2,220 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,220 2020.06.05 00:00 장중(20분지연) close 에 대해 이날 회사가 회생절차 개시를 신청함에 따라 회생절차 개시 결정일까지 주권매매거래정지 기간을 변경한다고 공시.

◆ 아바코 아바코 083930 | 코스닥 증권정보 현재가 7,990 전일대비 40 등락률 -0.50% 거래량 122,947 전일가 8,030 2020.06.05 15:30 장중(20분지연) close =주식매수선택권 행사에 따른 자기주식의 교부를 위해 3099만9000원 규모의 자기주식 6000주를 처분하기로 결정했다고 공시.

◆ 예림당 예림당 036000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,870 전일대비 30 등락률 +1.06% 거래량 416,958 전일가 2,840 2020.06.05 15:30 장중(20분지연) close =종속회사 티웨이항공에 대해 운영자금 마련을 위해 642억5000만원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr