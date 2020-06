‘기술인의 축제’ 울산 기능경기대회 8일 팡파르

울산공고 등 6개 경기장 12일까지 … 전북대회 예선, 35개 직종 221명 기량 겨룬다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 연기됐던 ‘2020년 울산시기능경기대회’가 8일부터 12일까지 5일간 울산공업고교 등 6개 경기장에서 열린다.

울산시가 울산시기능경기위원회와 함께 여는 이번 대회에 총 35개 직종에 221명의 선수가 출전해 기량을 겨룬다.

경기장별로 보면 제1경기장 울산공고에선 시엔시(CNC)·밀링 등 16 직종에 102명이 출전한다. 제2경기장인 울산애니원고에선 게임 개발 등 6 직종 34명, 제3경기장 울산산업고에선 농업기계 정비 등 4 직종 31명이 승부를 가린다.

또 제4경기장 현대공고에는 기계설비·CAD 등 3 직종 21명, 제5경기장 울산마이스터고에는 금형 등 3 직종 19명, 제6경기장 동원과학기술대에는 자동차 정비 등 3 직종 14명이 출전한다.

다만 코로나19로 인해 개회식과 시상식, 부대행사 등은 취소하고 우수선수 선발에만 집중하기로 했다.

직종별 입상자에게는 해당 직종의 기능사 자격시험이 면제되고 오는 9월 전라북도에서 개최되는 제55회 전국기능경기대회에 울산 대표로 참가할 수 있는 자격이 주어진다.

한편 올해부터는 숙련기술장려법 시행령 개정으로 대회 참가 연령 제한이 폐지돼 참가 대상이 확대됐다. 대회 기간 지역감염 예방을 위해 경기장별 발열 검사 실시와 전문 보건인력을 배치하는 등 관계 기관과 협력을 통해 철저한 방역체계를 갖추고 경기를 진행할 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr