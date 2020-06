'백상예술대상' 이병헌-전도연, 영화부문 남녀 최우수 연기상 영예

[아시아경제 김연주 인턴기자] 배우 이병헌과 전도연이 백상예술대상 영화부문 남녀 최우수 연기상의 영예를 안았다.

5일 오후 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 제56회 백상예술대상 영화부문 최우수 연기상은 '남산의 부장들'의 이병헌과 '생일'의 전도연이 수상했다.

이날 이병헌은 수상소감에서 "레드카펫이나 시상식에서 팬들의 환호성이나 응원이 에너지, 기운이 되곤 했다. 오늘은 그런 날이 참 그리워지는 날"이라며 "함께한다는 것의 중요성과 소중함을 느끼는 날"이라고 운을 뗐다.

그러면서 "영화를 하면서 중요한 몇 가지가 있는데 배우들과 호흡이 중요하다고 생각한다"며 "앙상블이 이렇게 잘 맞았던 적은 없지 않았나 싶을 정도로 개성이 넘치고 자기만의 색깔과 에너지로 촬영가는 날 하루하루 기분 좋은 긴장감을 가지고 촬영장에 간 기억이 있다"고 애정을 드러냈다.

이어 "편안한 마음으로 촬영할 수 있게 도움을 주는 아들 준우, 그리고 준우 엄마 이민정 씨 감사드린다"고 덧붙였다.

전도연은 "깜짝 놀랐다. 축하해주러 온 자리인데 이렇게 제가 축하받을 줄 몰랐다. 감사하다"며 "함께 후보에 오른 모든 배우분들 같이 받는 상이라고 알아주셨으면 한다"고 소감을 밝혔다.

그러면서 "'생일'은 촬영한 지 오래됐는데 지금도 생생하다. 피해가려고 해도 피해지지 않은 작품이었다"며 "절 끝까지 놓지 않은 감독님 감사하다. 참여하는 데 의의를 두고 함께 해준 스태프, 배우들 감사하다"고 말했다.

또 전도연은 "딸과 우리 엄마 감사하다. 제일 큰 감사는 관객들에게다. 극장에서 좋은 영화로 찾아뵙겠다"고 감사함을 전했다.

한편, 백상예술대상은 TV와 영화를 아우르는 종합 예술 시상식으로 1965년부터 시작됐다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr