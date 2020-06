[아시아경제 민준영 인턴기자] 개그맨 이휘재 아내 문정원이 근황을 공개했다.

문정원은 4일 자신의 인스타그램을 통해 "떠나고 싶은 날씨 #순간이동하고프네"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 문정원은 하얀색 롱 원피스를 입고 가방을 든 채 어디론가 걸음을 옮기고 있다.

사진을 본 네티즌들은 "나이를 거꾸로 먹는 듯 아름답네요", "떠나고 싶은 패션 스타일", "하얀색이 잘 어울리시네" 등의 다양한 반응을 보였다.

한편 문정원은 지난 2010년 이휘재와 결혼해 슬하에 쌍둥이 아들 서언, 서준이를 두고 있다.

현재 플로리스트 겸 인플루언서로 활발한 활동 중이다.

