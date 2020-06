일본 도쿄, 코로나19 확진자 하루 34명 추가…경계령 검토

[아시아경제 성기호 기자] 일본 수도인 도쿄도(東京都)가 2일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 34명이 추가 됐다고 밝혔다. 도쿄 지역에서 하루 코로나19 확진자가 30명을 넘은 것은 지난달 14일 이후 19일 만이다.

전날까지 1주일간 도쿄 지역의 일평균 신규 확진자는 12.9명이었는데, 이 수치의 2배를 넘는 확진자가 이날 나온 것이다.

이에 따라 도쿄도는 주민들에게 코로나19에 대한 경계를 호소하는 '도쿄 얼러트'(도쿄 경보) 발령을 검토하고 있다.

고이케 유리코(小池百合子) 도쿄도 지사는 이날 도의회에 출석해 "오늘 양성 판정을 받은 사람이 34명이나 됐다"며 전문가 의견을 반영해 경보 발령 여부를 조속히 검토하겠다고 말했다.

한편 도쿄도 34명을 포함해 일본 전역에서는 이날 총 50명(이하 오후 7시 기준)의 신규 감염자가 확인됐다. 이를 포함한 일본의 누적 확진자 수는 도쿄도 5283명을 포함해 1만7711명이 됐다. 사망자는 이날 3명이 늘어 총 914명으로 집계됐다.

