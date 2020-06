포항, 어디까지 가봤니 … '시티투어' 4개 코스 관광지 훑는다

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 경상북도 포항시는 오는 6일부터 주요 대표 관광지를 한번에 볼 수 있는 '2020 포항 시티투어'를 운영한다고 2일 밝혔다.

시티투어 운영은 종일코스, 테마코스, 야간코스, 반일코스 등으로 구분된다. 매주 토·일요일에 운영되는 종일코스는 호미반도해안둘레길, 죽도시장, 보경사, 영일대해수욕장, 포항운하 등 포항 대표 관광지를 둘러볼 수 있다.

종일코스는 포항 관광지를 주제로 한 빙고게임 등 여행의 재미를 느낄 수 있는 프로그램으로 짜여져 소소한 재미를 선사한다. 시티투어의 경우 공모를 통해 선정된 대행사인 현대고속관광 홈페이지 혹은 전화로 예약·문의하면 된다. 요금은 평상시 성인 6000원, 청소년·수급자·장애인·유공자 및 경로우대 4000원이다.

조현율 포항시 국제협력관광과장은 "올해는 코로나19 영향으로 시티투어 운영이 예년보다 늦어졌지만, 생활 속 거리두기 세부지침을 준수해 안전한 포항여행이 될 수 있도록 최선을 다하겠다?고 말했다.

