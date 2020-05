[특징주]녹십자셀, 췌장암 치료제 주목…메소텔린 CAR-T 동물실험서 완전관해

연세대 세브란스병원에서 진행성 췌장암 환자 20명(최종 16명)을 대상으로 진행한 임상에서 4명의 환자에서 종양이 유지(SD: Stable Disease)되는 것이 관찰돼 평균 25%의 치료 반응률을 보였다. 질병의 진행없는 평균 생존기간(PFS: progression-free survival)은 11주, 전체 생존기간(OS: overall survival) 은 26.6주로 나타났다.

