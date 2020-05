예산대비 고용효과 적은데 공공일자리 쏟아내는 정부

이번에 공급하는 55만개 이상의 일자리는 정부 예산을 투입해 만든다는 일종의 '공공 알바'다. 일반, 디지털, IT, ICT 등과 공공데이터 구축, 다중이용시설 방역, 행정 지원 등의 업무가 포함될 것으로 전망된다.

