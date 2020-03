웰바이오텍, 솔젠트와 코로나19 진단키트 공급계약…"유럽 선주문 쇄도"

[아시아경제 유현석 기자] 웰바이오텍 웰바이오텍 010600 | 코스피 증권정보 현재가 2,210 전일대비 190 등락률 +9.41% 거래량 3,131,164 전일가 2,020 2020.03.24 14:01 장중(20분지연) close 은 24일 솔젠트가 개발한 신종 코로나 바이러스감염증(코로나19) 진단키트인 '다이아플렉스Q 노벨 키트(DiaPlexQ™ Novel Coronavirus Detection Kit)' 대한 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

