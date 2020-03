유럽 정상, 도움 요청했지만…"韓 방역대응 적용 어려워"

세계보건기구(WHO)도 국내 연구진이 주관하는 코로나19 연구에 먼저 참여 의사를 밝히고 대응 수립에 나섰다. 스위스 제네바 WHO 본부에서 한국을 긴급 방문한 WHO 임상팀과 코로나19 자문위원은 "한국이 바이러스를 대처한 방법을 배우러 왔다"고 했다.

