LS산전→LS ELECTRIC 15년 만에 사명 변경

이번 사명 변경은 ‘글로벌 사업 강화’와 ‘고객 중심 경영’이라는 구자균 LS산전 회장의 경영 목표가 담겨있다. 구 회장은 “산업용 전력·자동화 분야 1등 기업의 역사를 써온 ‘산전’의 자랑스러운 이름은 소임을 다했다”며 “LS ELECTRIC이라는 새로운 이름으로 무거운 책임감, 사명감을 안고 새 역사를 써나가야 한다”고 말했다. 구 회장은 이어 “성장 시대를 열어가는 열쇠는 해외 시장에 있음을 인식하고 사업과 조직 양면에서 ‘혁명적 변화를 넘어서는 진화(Evolution beyond Revolution)’를 통해 글로벌 초우량 중전기업으로 도약하자”고 강조했다.

