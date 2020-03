[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일

◆ NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 143,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 154,000 2020.03.24 07:57 장시작전(20분지연) close =종속사 라인 코퍼레이션, 모바일 동영상 전송 플랫폼 전문 자회사 FIVE 흡수합병 결정

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.