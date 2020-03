[인터뷰]'대리게임 논란' 류호정 "게임노동자 위해 힘쓰겠다"

류 후보는 향후 국회에 입성하면 게임 노동자를 위해 힘쓰겠다는 의지를 드러냈다. 류 후보는 "노동자, 특히 IT 노동자들에 초점을 맞춰서 보고 있다"면서 "게임의 경우 사람이 전부다. 그래서 노동자들의 일하는 환경이 좀 더 많이 개선이 되어야 한다고 보고 있다"고 설명했다. 이어 그는 "게임업계는 52시간제가 제대로 정착이 안되고 있는 점도 있고 일을 해도 근무시간에 포함 안 시키는 꼼수가 있다"면서 "노조가 없는 곳은 감시도 어렵다"고 지적했다.

