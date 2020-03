대유위니아, '편리함' 가치 소개하는 가전 라운지 선릉에 오픈

위니아 딤채 관계자는 “고객에게 위니아딤채와 위니아대우의 제품을 보다 친근하게 접할 수 있는 기회를 만들고 가전 브랜드 슬로건인 '메이크 잇 이지' (Make it easy)의 가치를 전달하고자 기획했다”라며 “앞으로도 고객과의 스킨십을 확대를 위해 다양한 방법으로 노력하겠다” 고 말했다.

소비자가 위니아딤채와 위니아대우의 다양한 가전제품을 접하고 실제 생활 속에 편리함을 가져다 주는 대유위니아그룹의 새로운 가전 브랜드 슬로건인Make it easy의 가치를 경험할 있도록 위니아라운지를 마련했다.