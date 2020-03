[칼럼] 4류 정치를 바꿀 기회

몇 년 전 일이 떠오른 것은 각 정당들이 총선에 나설 후보자를 선발하는 공천 과정을 지켜보면서다. 정당이 지향하는 가치를 구현할 비례 대표 후보자 명단을 보면서 삼성과는 극명한 대비가 된다는 생각이 들었다. 신선하고 파격적인 발탁이 전혀 없다고는 할 수 없지만 전문성이나 대표성을 찾아보기 힘든 사람들이 상위 순번에 배치돼 있어서다. 아프리카TV에서 BJ(Broadcasting Jockey)를 한 것 외에는 이렇다 할 이력이 없는 28살 후보가 청년이나 IT 노동자를 대표할 수 있는 지 의문이고 변호사 시험에 합격한 지 1년도 안 된 사람은 누구를 대변하겠다는 것인 지 알 수가 없다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.