박주선 의원 “주민 의견 청취·동별 공약 수렴할 것 ”

박 의원은 “동·남구 주민(Player)이 박주선 의원에게(Park) 제안하는(Propose to) 3P 원칙으로 공식 홈페이지와 E-Mail, 팩스, 사무실 방문 등을 통해 주민들의 고충과 현안을 파악할 것”이라며 “이를 공약화해 올바른 대한민국, 더욱 나은 광주 동·남구(을)을 만드는 마지막 소임을 이행하겠다”고 밝혔다.

