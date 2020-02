北 "코로나 발병 0명" 거듭 강조…"당의 현명한 영도 때문"

지난 12일 미국의소리(VOA) 방송은 WHO가 북한 보건성으로부터 코로나19 확진 사례를 보고받은 바 없다고 보도했다. WHO 평양사무소는 전날 VOA에 "WHO는 북한을 포함한 모든 회원국과 신종 바이러스 대응에 협력하고 있다"면서 이같이 밝혔다.

