'방구석1열' 전도연 "이창동 감독, '밀양' 촬영 때 OK 사인 준 적 없어"

최근 진행된 '방구석1열' 녹화에서 MC 장성규가 "지난번 출연한 문소리가 ‘오아시스’ 촬영 당시, 이창동 감독에게 'OK 사인'을 듣지 못해 답답했었다고 말했다"라고 묻자 전도연은 "이창동 감독이 ‘OK 사인’을 잘 안 하는 편이다"라며 "배우에게 'OK 사인'은 '참 잘했어요'라는 뜻과 같은데 그런 표현이 없어 답답했다"라고 토로했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.