FT아일랜드 미니 앨범 '재핑' 타이틀 곡 라이브 영상 공개

FT아일랜드 신곡 '관둬' / 사진=FNC엔터테인먼트

[아시아경제 임주형 인턴기자] 그룹 FT아일랜드가 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 신곡 '관둬(Quit)'의 풀버전 라이브 영상을 공개했다.

FT아일랜드 소속사 FNC엔터테인먼트는 7일 FT아일랜드 공식 유튜브 및 SNS 채널을 통해 그룹의 일곱 번째 미니앨범 '재핑(ZAPPING)'의 타이틀 곡인 '관둬' 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 FT아일랜드 보컬 이홍기는 신곡을 라이브로 열창하는 모습을 보였다.

소속사 설명에 따르면 '관둬'는 이별 앞에 선 아픈 감정이 드러나는 로큰롤 곡으로, 과거 FT아일랜드의 히트곡을 프로듀싱했던 팀 VIP가 프로듀서로 참여했다.

한편 '재핑'에는 '관둬' 외에도 '다시 바래 (Hope Again)', '신기루 (사랑사랑사랑2) (No Regret)', '못 고치나 봐 (Day By Day)', '돈트 루즈 유어셀프(Don‘t Lose Yourself)' 등 총 다섯 곡이 수록돼 있다.

해당 곡의 뮤직비디오는 9일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr





