[IFA2019]삼성 8K TV·LG 롤러블 OLED…'스마트 혁신' 경연장

◆LG, 더 나은 삶을 위한 스마트혁신 = LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 62,200 전일대비 100 등락률 +0.16% 거래량 319,886 전일가 62,100 2019.09.05 11:12 장중(20분지연) close 는 이번 전시회에서 '더 나은 삶을 위한 혁신(Innovation for a Better Life)'을 주제로 3799㎡(1150평) 규모의 대규모 부스를 마련한다. ▲거주 공간에 인공지능으로 새로운 가치를 담은 'LG 씽큐 홈'▲차원이 다른 OLED TV▲유럽 시장 공략을 위한 프리미엄 생활가전 등 다양한 혁신 제품을 선보인다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.