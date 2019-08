조국 "논문 참여한 단국대 시스템 상 박사 학위 기재는 '전산오류'"

조 후보자의 딸 조모(28)씨는 한영외고 1학년을 다니던 2007년 단국대 의과대학 의과학연구소에서 2주가량 인턴을 한 후 ‘소아병리학’ 분야의 영어 논문 제1저자로 이름을 올린 것이 드러나 논란이 되고 있다. 이 논문은 2009년 대한병리학회지에 발표된 '출산전후 허혈성 저산소뇌병증에서 혈관내피산화질소 합성효소 유전자의 다형성(eNOS Gene Polymorphisms in Perinatal Hypoxic-Ischemic Encephalopathy)'이란 제목의 영어 논문이다.

