민주당경북도당, 광역의원 후보 3명 단수추천…구미 채한성·문창균, 경산 전봉근
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더불어민주당 경북도당 공직선거후보자추천관리위원회(위원장 오일영)가 광역의원 구미시 4, 구미시 7, 경산시1 선거구와 기초의원 경주시 아, 안동시 사, 김천시 사, 영주시 라 선거구에 단수후보를 추천하기로 결정하고 상주시 다, 영주시 나 선거구는 경선을 실시하기로 했다고 밝혔다.
민주당경북도당 공관위는 19일 제14차 회의를 열고 광역의원 구미시 4선거구에 채한성(현 더불어민주당 경북도당 직능위 부위원장), 구미시 7선거구에 문창균(전 구미시청 정무보좌관), 경산시 1 선거구에 전봉근(현 더불어민주당 경산시의원)후보를 단수 추천하고 기초의원 경주시 아 최규학(현 민주당 경주지역위 농어민위원장), 안동시 사 김정림(현 더불어민주당 안동시의원), 김천시 사 임동규(현 더불어민주당 김천시의원), 영주시 라 장영희(전 더불어민주당 영주시의원)후보를 단수 추천했다.
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또 추가공모에 들어갔던 상주시 다 선거구 정길수(현 더불어민주당 상주시의원)후보와 정용운(전 더불어민주당 정책위 부의장)후보, 영주시 나 선거구 김기훈(전 경북전문대 보건행정과 교수)후보와 최락선(전 영주시민연대 사무국장)후보는 국민참여경선을 실시하기로 결정했다.
경북도당은 후보 등록일을 25일 앞둔 19일 현재 지역구 광역의원 후보로 포항 8 박성필, 포항 9 김상헌, 구미 6 김득환, 구미 8 이지연, 영주 1 조중열, 김천 3 박성현, 영덕 임민혁, 예천 2 선거구에 정광주 후보 등 11명의 후보가, 기초의원은 상주시 바 성동현(현 민주평통 상주시협의회 자문위원)후보, 영양군 가 김상선(전 영양영덕울진지역위원장)후보, 경산시 다 황관식(전 경산시 행정지원국장)후보가 각각 경선에서 이겨 64명의 후보자가 추천됐다.
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한편, 경북도당 비례공관위는 이날 광역의원 남성(성기수, 손태식, 이정태, 정용채), 기초의원 구미 여성(안승원, 오경숙, 전희정), 경주 여성(주미, 허지연)순위경쟁 후보자들에 대해 오는 22일과 23일 양일간 당원을 대상으로 한 ARS 순위투표를 실시하기로 하고 광역의원 여성(김두래, 송진기, 장은주, 정숙경), 기초의원 안동시 여성(권해숙, 김은경) 순위투표, 영주시 김명정 1순위 단수 추천을 결정했다.
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