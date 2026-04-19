中, 가짜 명주 제조·유통 조직 적발

식용 알코올로 만든 술 고급 명주로 속여

중국 쓰촨(四川)성 청두(成都)에 자리잡은 고급 바이주(白酒) 브랜드 '수이징팡(水井坊)'의 양조장에서 직원들이 발효된 원료 곡물을 잘 섞고 있다(사진=블룸버그뉴스). AD 원본보기 아이콘

중국에서 식용 알코올로 만든 술을 고급 명주로 속여 판매한 일당이 당국에 붙잡혔다.

국가시장감독관리총국은 19일 산시성과 쓰촨성 당국과의 합동 단속을 통해 가짜·불량 바이주 제조 및 유통 조직을 적발했다고 밝혔다.

조사 결과 이들은 식용 알코올에 각종 식품 첨가물을 혼합해 만든 술에 유명 브랜드 상표를 부착해 판매해온 것으로 드러났다. 일부 제품은 생산 시기를 1990년대부터 2010년대 사이로 허위 표시했고, 심지어 1980년대 생산된 '노주'라고 속여 판매하기도 했다.

값싼 알코올을 장기간 숙성된 고급 술처럼 꾸며 유통한 셈이다.

당국은 이번 단속에서 가짜 바이주 약 2만 상자를 압수했으며, 전체 규모는 2억6000만위안(약 560억원)에 달하는 것으로 파악했다. 사건과 관련된 2명은 검찰에 넘겨졌다.

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한편 중국에서는 상표권 침해 문제가 지속적으로 발생하고 있다. 당국 집계에 따르면 2024년부터 2025년 사이 적발된 관련 사건은 30건이 넘으며, 이 가운데 1억위안(약 215억원) 이상의 대형 사건도 11건에 이른다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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