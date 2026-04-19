"AI가 음식 사진 설명"…배민, 시각장애인 지원 기능 개발

‘장애인의 날’ 맞아 배달앱 접근성 개선 공개

배달의민족 운영사 우아한형제들은 장애인의 날(4월 20일)을 앞두고 인공지능(AI)이 음식 사진을 구체적으로 묘사해주며 시각장애인의 애플리케이션 이용을 돕는 기능을 개발했다고 19일 밝혔다.

기존 스크린리더 기능이 스마트폰 화면에 나온 글씨만 읽어주는 안내에 그쳤다면, 이번 기능은 AI가 이미지를 분석해 음식의 색감, 구워진 정도, 주요 식재료의 시각적 형태 등을 생생하게 묘사해 음성으로 들려주는 방식이다. 시각장애인들이 편리하고 직관적으로 메뉴 선택을 할 수 있도록 AI 스타트업 '커넥트브릭'과 협업했다.

배민은 올해 2월부터 기능 개발을 시작, 소셜 벤처 기업 '미션잇'과 지난달 31일부터 이달 2일까지 서울 관악구 소재 실로암시각장애인복지관에서 시각장애인 30명을 대상으로 테스트를 진행했다. 참가자들은 "머릿속에 음식의 모습이 그려진다", "같은 소비자로 인정받는 느낌이다", "기존에는 알 수 없었던 '이미지'에 대한 정보 불균형이 해소되는 것 같다" 등 긍정적인 평가를 내놨다.

테스트 참가자들은 '유용성 평가'에서 4.5점(5점 만점)의 높은 점수를 줬으며, '설명에 재료나 메뉴 형태 및 구성 등이 꼭 포함돼야 한다' 등 다양한 의견을 제시했다. 배민은 이 같은 AI의 음식 사진 묘사 기능을 실제 서비스에도 적용하기 위한 방안을 검토할 계획이다.

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김중현 우아한형제들 지속가능경영실장은 "단순 사회 공헌을 넘어 서비스 본연의 기능을 강화해 사회적 가치를 실현하고, 누구나 차별 없이 기술적 혜택을 누릴 수 있도록 접근성 개선이라는 기업의 사회적 책임을 적극 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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