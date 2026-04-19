정의선·구광모도 출국

인도 이어 베트남 일정도 수행

최태원 회장, 베트남 사절단 합류

이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 재계 총수들이 이재명 대통령의 인도·베트남 순방에 경제사절단으로 동행하며 19일 출국했다.

이 회장은 이날 오후 1시 40분께 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)에 등장했다. 이 회장은 경제사절단에 임하는 각오 등을 묻는 취재진의 질문에 특별한 답변 없이 미소를 지으며 출국길에 올랐다. 정 회장과 구 회장도 각각 시차를 두고 출국장에 들어섰다.

이재용 삼성전자 회장이 인도·베트남 경제사절단 동행을 위해 19일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 출국하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

재계와 청와대에 따르면 대한상공회의소와 한국경제인협회는 이번 순방을 위해 총 200명 안팎의 경제사절단을 구성한 것으로 알려졌다. 대한상의는 베트남, 한경협은 인도 일정을 맡아 비즈니스포럼을 비롯한 현지 정·재계와의 행사, 업무협약(MOU) 체결 등을 주관한다.

먼저 순방의 첫 행선지인 인도에서는 류진 한경협 회장을 비롯해 이 회장, 정 회장, 구 회장 등이 경제사절단 일정을 시작한다. 인도는 연평균 7%의 성장률을 기록 중인 세계 4위 경제 대국이자 14억 인구의 거대 내수 시장을 갖춘 글로벌 사우스 선도국이다.

삼성전자와 LG전자는 이 지역에 생산 거점을 두고 현지 공략을 강화하는 추세다. LG전자는 지난해 인도법인을 현지 증시에 상장하기도 했다.

인도 일정을 마친 뒤 총수들은 베트남으로 이동해 경제사절단 행보를 이어갈 예정이다. 대한상의를 이끄는 최태원 SK그룹 회장도 베트남 일정 대열에 합류한다.

베트남은 중국과 미국에 이은 한국의 3대 교역국으로, 4대 그룹이 생산 거점을 두고 활발한 사업을 펼치는 곳이다. 삼성전자는 현지에 대규모 공장과 연구개발(R&D)센터를 운영 중이며, 최근에는 삼성혁신캠퍼스 설립을 추진하고 있다. SK그룹 역시 발전소와 액화천연가스(LNG) 터미널 등을 통해 현지에서 에너지 인프라 사업을 확장하고 있다. 현대차그룹은 아세안 시장 공략을 위해 투자 확대를 검토 중이고, LG그룹도 전자 및 부품사들이 제조 클러스터를 구축한 바 있다.

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한편 이 대통령은 이날 오후 뉴델리에 도착해 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관 접견 및 동포 만찬 간담회를 소화한다. 이튿날인 20일에는 나렌드라 모디 총리와 회동하며 양해각서 교환식과 공동언론발표를 가질 예정이다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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