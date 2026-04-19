"나라 안정·번영 위한 좋은 말 오가"

김부겸 전 총리 지지와 회담 연관 부인

홍준표 전 대구시장이 이재명 대통령과 비공개 회담 후 총리설이 불거진 데 대해 반박했다.

홍 전 시장은 18일 유튜브 채널 'TV홍카콜라'에서 "오찬은 참새들이 조잘거리는 것과 달리 나라의 안정과 번영을 위한 좋은 말들을 한 시간 반 정도 자연스럽게 이야기하고, 옛날이야기와 허심탄회한 말들이 오간 자리였다"며 "(총리 자리를 위한 오찬이었다고) 오해 안 하셔도 된다"고 말했다.

홍준표 전 대구시장. 유튜브 채널 'TV홍카콜라' 캡처 AD 원본보기 아이콘

홍 전 시장은 비공개 회담 성사 배경에 대해서도 직접 설명했다. 그는 "보름 더 전에 홍익표 정무수석으로부터 '대통령이 오찬을 한번 하고 싶어한다'는 전화를 받았다"면서 "그래서 나는 지금은 당적도 없고 백수 신세니까 밥 먹을 곳도 마땅치 않은데 밥 한번 준다고 하니 내가 가겠다고 이야기했다"고 말했다.

홍 전 시장은 회담 자리에서 이 대통령에게 TK신공항 사업 지원, 이명박 전 대통령에 대한 법적 제한 완화 등을 부탁했다고 설명했다. 그는 이 전 대통령에 대해 "감옥 간 전직 대통령은 사면이 돼도 법적 제한이 많이 따른다"며 "법적 제한을 좀 풀어서 전직 대통령의 마지막을 나라를 위해 활동할 수 있게 해달라는 부탁을 했다"라고도 밝혔다.

홍 전 시장은 "제가 3선을 지낼 때만 해도 여야가 격렬히 다투더라도 그날 밤에 국회 앞 포장마차에서 소주 한잔하는 낭만이 있었다"며 "요즘은 정치인들이 국가 이익을 위한 다툼이 아니라 사감으로 다투는 것 같다"고 했다. 넥타이를 매지 않은 채 등장한 그는 "제 복장이 오찬 때 복장 그대로"라며 "빨간 넥타이를 매면 '무당적인데 왜 매냐', 파란 넥타이를 매면 '이제 민주당으로 전향했냐'는 오해를 하기 때문에 아예 넥타이를 안 매고 차이나식 와이셔츠 차림으로 (청와대에) 갔다 왔다"라고도 했다.

일부에서는 이번 오찬과 김부겸 전 총리 지지를 연관 짓는 해석이 나오고 있는 가운데 홍 전 시장은 이를 두고 "참 수준 낮고 조잡스럽다"고 지적했다. 홍 전 시장은 "지지 이전에 오찬 약속이 돼 있었다"라면서 "그 사람(김부겸)의 능력도 알고 화합력·소통력을 알기 때문에 지지한 것"이라고 설명했다. 그러면서 그는 30년도 더 된 김부겸 전 총리, 노무현 전 대통령과의 인연을 소개하기도 했다.

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홍 전 시장은 이번 오찬이 비밀 오찬이 아니라는 점도 강조했다. 그는 "청와대 오찬은 기본적으로 비서실장과 정무수석이 대통령 지시를 받아적어야 하기 때문에 배석한다"며 "비밀스러운 자리였다면 대통령과 독대할 수 있는 안가 오찬을 했을 것"이라고 말했다. 그러면서 "지금 이란전쟁 때문에 정말 힘든데 나라가 번영되고 안정됐으면 좋겠다"는 말로 영상을 마무리했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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