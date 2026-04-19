강원도 인제군이 서울 도심 한복판에서 이색 관광 홍보에 나서며 역 이용객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

역삼역 홍보물 설치. 인제군 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 지난 7일 서울 역삼역 화장실에 인제군 관광 홍보 액자를 설치하고, 역사 내 벽면에는 인제 자작나무숲 이미지를 활용한 랩핑 작업을 실시했다.

바쁜 일상 속 시민들이 일상 공간에서 자연스럽게 인제의 아름다운 자연과 관광자원을 접할 수 있도록 기획한 생활밀착형 홍보다.

역삼역은 일평균 13만 명이 이용하는 서울 도심의 대표적인 역사 중 하나로, 군은 이번 홍보를 통해 수도권 잠재 관광객에게 인제의 청정 자연과 여행 매력을 효과적으로 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 역삼역에서는 "역삼역에서 만나는 강원도 인제군의 자연, 즐거우셨나요?"라는 문구의 만족도 투표 게시판이 운영돼 이용객들의 높은 관심을 모았다.

그 결과 "인제군에 여행 가고 싶어졌다"는 응답이 압도적으로 많았으며, 게시판에는 "인제군 사진이 부착되어 역삼역 화장실이 더 좋아졌다", "자작나무를 화장실에서 볼 수 있어 환경이 쾌적해졌다" 등 긍정적인 메시지가 잇따랐다.

인제군은 지난 2012년부터 유동인구가 많은 강남역, 잠실역, 홍대역 등 30여 개 역사에 관광 홍보물을 설치하며 도시철도 연계 홍보를 꾸준히 이어오고 있다.

지금까지 총 400여 개의 액자 설치와 80여 개소의 랩핑 작업을 진행했으며, 올해는 역삼역에 18개의 액자와 2개소의 랩핑 작업을 완료했다.

역삼역 홍보물 만족도 조사. 인제군 제공 원본보기 아이콘

또한 광명 천왕역에도 추가 설치를 추진할 예정이다.

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인제군 관계자는 "서울 지하철 역사라는 일상적 공간 속에서 인제의 자연과 감성을 전달함으로써 보다 친근하게 지역의 매력을 알리고자 했다"며 "앞으로도 다양한 생활 접점 홍보를 통해 더 많은 분들이 인제를 찾고 싶어지도록 관광 홍보를 강화해 나가겠다"고 말했다.

인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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