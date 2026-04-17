중부 지방 대체로 맑음

일교차 최대 20도 안팎 유의

토요일인 18일 남부지방을 중심으로 내리던 비가 그치면서 다시 초여름 수준의 더위가 찾아오겠다.

기상청에 따르면 중부 지방은 대체로 맑겠으나 남부 지방은 대체로 흐리다가 아침부터 점차 맑아지겠다. 제주도는 오후부터 일부 지역에 비가 내리고, 강원 남부에는 저녁 한때 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 18일까지 예상 강수량은 부산·경남 10~40mm, 전남 남해안 5~30mm, 대구·경북 남부 5~20mm 등이다.

아침 최저기온은 7~15도, 낮 최고기온은 19~28도로 평년보다 2~6도가량 높겠다. 내륙을 중심으로 낮 기온이 25도 이상 오르며 덥겠고, 낮과 밤의 기온 차가 15~20도 안팎으로 크게 벌어져 건강관리에 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'에서 '보통' 수준을 보이겠다.

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바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 0.5∼2.5ｍ다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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