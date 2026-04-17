화성시, 돌봄통합지원 연구용역 중간보고회 개최

윤성진 권한대행 주재…6월 최종안 확정

경기 화성특례시는 '화성형 통합돌봄' 체계 고도화를 위해 돌봄통합지원 실행방안 연구용역 중간보고회를 개최하고, 지역 맞춤형 돌봄체계 구축에 속도를 내고 있다.

윤성진 화성특례시장 권한대행이 화성형 통합돌봄 체계 구축 방향에 대해 발언하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 17일 시청 대회의실에서 윤성진 화성특례시장 권한대행 주재로 '화성시 돌봄통합지원 실행방안 연구' 용역 중간보고회를 열었다. 이날 보고회에는 통합돌봄 관련 국장과 부서장, 보건소장, 시의원 등 관계 전문가 30여 명이 참석해 연구 중간 성과를 점검하고 향후 추진 방향을 논의했다.

이번 연구는 지난 3월 27일 시행된 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률(약칭: 돌봄통합지원법)'에 따라 지자체가 자체적으로 돌봄통합지원 전달체계와 실행계획을 수립해야 함에 따라 추진됐다.

연구는 화성시복지재단이 발주하고 인천대학교 산학협력단 전용호 교수 연구팀이 수행하며, 올해 1월부터 6월까지 5개월간 진행된다.

화성특례시는 그간 보건복지부 지역사회 통합돌봄 선도사업, 행정안전부 노인돌봄 전달체계 개편 시범사업, 화성형 재가노인 통합돌봄 자체 시범사업 등을 통해 현장 경험을 축적해 왔다. 이번 연구는 이러한 성과를 바탕으로 법 시행에 맞춰 화성형 돌봄체계를 한층 고도화하는 데 목적이 있다.

이날 연구진은 화성시 4개 일반구(만세구·효행구·병점구·동탄구)의 돌봄 현황과 수요·공급 분석, 생애주기별 돌봄 수요 조사 결과 등을 중간 발표했다. 또한 화성형 통합돌봄 전달체계 설계 방향과 일반구별·생애주기별 돌봄 모델 구상, 민·관·의료·지역사회 협력 거버넌스 구축 방안, 단계별 추진 로드맵도 함께 제시했다.

화성특례시는 전국 인구 증가율 1위 도시이자 농업과 첨단 산업이 공존하는 도농복합도시로, 지역 간 돌봄 자원과 접근성에 차이가 있다. 이에 따라 이번 연구에서는 4개 일반구의 인구구조와 돌봄 인프라 격차를 반영한 맞춤형 돌봄 모델을 설계하고, 기존 노인·장애인 중심의 돌봄을 아동·청소년, 청년, 중장년까지 확대하는 생애주기 전반의 통합돌봄 체계 구축을 목표로 한다.

윤성진 화성특례시장 권한대행은 "돌봄통합지원법이 본격 시행된 만큼, 지역 실정에 맞는 실효성 있는 전달체계와 조직 설계가 무엇보다 중요하다"며 "4개 일반구의 특성에 맞는 돌봄 모델과 생애주기 전반을 아우르는 통합돌봄 체계가 마련될 수 있도록, 현장의 목소리를 충분히 반영하여 완성도 높은 결과물을 만들어 달라"고 당부했다.

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화성특례시는 이번 중간보고회에서 제시된 의견을 반영해 오는 6월 최종 보고서를 확정하고, 이를 바탕으로 2027년도 화성형 돌봄통합지원 실행계획 수립에 착수할 계획이다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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