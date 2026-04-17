전명근 화성시장 후보 , 서울경마장 유치 공약 발표

세수 500억·일자리 3000개·연간 방문객 420만명

화성국제테마파크·해양테마파크·제부도 관광명소화와 연계

더불어민주당 정명근 화성시장 후보는 17일 이전 예정인 서울경마공원(과천경마장)을 화옹지구 4공구로 유치하겠다고 공약했다.

화옹호. 정명근 후보 제공 AD 원본보기 아이콘

과천경마장 이전은 정부가 지난 1월 29일 발표한 주택공급 정책에 따른 것으로, 현재 경기도 내 시흥·고양·안산·포천·동두천·파주·양주 등 8개 자치단체가 유치전에 나선 상황이다.

경마장을 화성으로 유치할 경우 500억원대 세수 확보, 3000여 개의 일자리 창출, 연간 420만명의 방문객 유입에 따른 관광 활성화 등 서부권 경제 발전과 동서 균형 발전의 마중물 역할이 기대된다.

정 후보는 여기에 화성국제테마파크·해양테마파크 관광단지 조성, 제부도 관광명소화 등과 연계해 서부권을 글로벌 관광특구로 지정하겠다는 구상도 밝혔다.

화옹지구 4공구는 마사회 경주마 조련단지 27만평, 경기도 소유 부지 약 36만평 등 말산업 클러스터 부지 60만평이 확보돼 있고, 에코팜랜드를 중심으로 축산 연구개발 인프라도 구축 중이다. 한국마사회 경주마 조련 시설도 단계적으로 조성되고 있어 최적지로 꼽힌다.

AD

정명근 후보는 "서울경마공원 화옹지구 유치는 단순한 시설 이전이 아니라 화성시 서해안권 마스터플랜과 연계한 국가 종합 말산업 클러스터를 완성할 수 있는 최적의 입지"라며 "대한민국 말산업 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 종합 클러스터가 완성될 것"이라고 강조했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>