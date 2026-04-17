SC제일은행, PB고객에 혜택 강화…박세리 마스터클래스도 개최

박세리 원포인트 레슨도 제공

SC제일은행이 고액 자산가(Affluent) 고객을 위해 설계한 '차세대 프라이빗 뱅킹(PB) 모델'의 핵심 가치를 강화하고 글로벌 라이프스타일 프로그램을 확대한다고 17일 밝혔다.

SC제일은행 예치 자산 10억원 이상 고객을 대상으로 하는 프라이빗 뱅킹 모델은 싱가포르, 홍콩, 아랍에미리트(UAE) 등 글로벌 시장에서 검증받은 자산관리 노하우를 국내 상황에 맞게 도입한 것이 특징이다.

프로그램 일환으로 준비된 마스터클래스를 통해 SC제일은행은 각 분야 리더들의 통찰력을 공유하고 고객의 비즈니스 의사결정에 실질적인 영감을 주는 '사고(Thought) 리더십'을 고객들에게 제공한다.

오는 5월 열리는 박세리 감독과 함께 하는 마스터클래스에서는 현장 추첨을 통해 선정된 고객들이 박 감독의 원포인트 레슨을 받을 수 있다. 이 밖에도 프로골퍼 1대1 밀착 레슨, 프라이빗 디너 등도 제공될 예정이다. 박 감독은 SC제일은행 프라이빗 뱅킹 센터 1호 고객이다.

SC제일은행은 프라이빗 뱅킹을 통해 프라이빗자산관리 솔루션, 전문가 그룹 맞춤형 자산관리, 상속·증여·가업승계 플래닝, 글로벌 경험 및 라이프스타일 혜택, 프라이빗 뱅킹 센터 공간 등을 고객과 공유하고 있다고 SC제일은행은 설명했다.

모기업인 SC그룹의 네트워크를 활용한 투자 포트폴리오·글로벌 투자상품 등 자산관리 서비스를 제공하는 것은 물론이고, 세계적인 경영대학원으로 분류되는 인시아드(INSEAD)를 수료한 전문가 그룹이 포트폴리오 관리를 전담한다.

지난해 11월부터 압구정PB센터를 운영하는 SC제일은행은 올해 하반기 PB고객 확대를 위해 PB센터를 추가로 확충할 계획이다.

다양한 이벤트도 제공된다. 지난 5일에는 SC그룹과 리츠칼튼 요트컬렉션의 협업을 통해 한국 고객들을 리츠칼튼 글로벌 요트 컬렉션 선단 최신호이자 인천항에 정박했던 4만6000t급 크루즈 요트로 초청해 투어를 실시했다.

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또한 포르쉐 공식 딜러 SSCL과 협업해 포르쉐 센터 부산 및 포르쉐 스튜디오 한남에서 신차전시 도슨트 프로그램을 진행했다.

사친 밤바니 SC제일은행 Affluent·자산관리부문 부행장은 "SC제일은행은 박 감독과 함께하는 마스터클래스처럼 글로벌 은행만이 제공할 수 있는 상징적이고 독보적인 라이프스타일 혜택을 통해 고객의 삶을 풍요롭게 만들고 있다"며 "공간과 서비스, 경험을 아우르는 5대 핵심 가치를 바탕으로 차세대 프라이빗 뱅킹 모델의 기준을 제시해 나갈 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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