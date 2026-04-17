22일 지구의 날, 10분간 소등행사 실시

기후 위기는 더 이상 먼 나라의 이야기가 아니다. 지구에도 짧은 휴식을 건넸다.

경남 양산시는 오는 22일 '제56주년 지구의 날'을 맞아 당일 오후 8시부터 10분간 공공기관·주요 상징물의 조명을 일제히 소등하는 '지구의 날 소등행사'를 실시한다.

이번 소등행사는 4월 20일부터 24일까지 운영되는 제18회 기후변화주간의 핵심 행사로, 시청 건물 등 소속 공공기관과 양산타워 등 주요 상징물을 대상으로 진행된다. 공동주택 등 민간 건물에 대해서는 전등·조명 끄기, 컴퓨터 등 전자기기 전원 차단 등 자율적인 참여를 유도할 계획이다.

아울러 양산시는 지구의 날 당일 양산역 일원에서 저탄소 생활 실천 캠페인과 탄소중립포인트 가입 홍보활동도 함께 펼친다.

올해로 18회째를 맞는 기후변화주간은 '탄소중립 실천으로 세상을 잇다'를 슬로건으로, 탄소중립 생활 실천과 적응역량 강화를 통해 기후위기를 함께 해결하자는 취지로 운영된다.

기후변화주간은 2009년 지정된 이후 매년 지구의 날(4월 22일) 전후 일주일간 시행되고 있다.

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지구의 날은 1969년 미국 캘리포니아주에서 발생한 해상 원유 유출사고를 계기로 1970년 4월 22일 환경 보호에 대한 범사회적 관심을 촉구하기 위해 민간운동으로 시작된 세계 기념일이다.

시 관계자는 "기후위기 대응은 거창한 구호가 아니라 일상 속 작은 행동에서 시작된다"며 "이번 소등행사를 계기로 더 많은 시민이 탄소중립 실천의 첫걸음을 함께 내디뎌 주시길 바란다"고 말했다.

지구의 날 소등행사 홍보 포스터. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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