독감(인플루엔자) 예방접종의 사망 예방효과가 고령층에서 최대 81%에 달하는 것으로 나타났다.

질병관리청과 국민건강보험공단은 2024~2025 절기 국가 인플루엔자 연례보고서를 처음으로 공동 발간했다고 17일 밝혔다. 양 기관이 예방접종 이력과 건강보험 청구 자료를 연계한 빅데이터를 분석한 결과다.

보고서에 따르면 인플루엔자 백신의 사망 예방효과는 연구 설계와 연령대에 따라 38.1~81.1%로 추정됐다. 중증 예방효과는 63.7~74.6%, 감염 예방효과는 10.2~41.4%였다. 백신접종으로 절기 동안 입원·외래 발생 14만3868건과 사망 3506건을 줄인 것으로 분석됐다.

다만 고령층의 감염 예방효과는 20% 미만으로 낮았다. 예방접종 효과가 접종자의 연령과 건강 상태 등 여러 요인에 의해 달라질 수 있는 만큼 지속적인 평가로 추이를 면밀히 살필 계획이라고 질병청은 설명했다.

2024~2025 절기 인플루엔자 의사환자 분율은 2025년 첫 주에 환자 1000명당 99.8명으로 정점을 기록했다. 이는 2016년 이후 가장 높은 수치다. 7~18세 소아청소년이 유행을 주도했고 3월에는 소규모 2차 유행도 확인됐다. 병원급 입원 환자 수는 2025년 둘째 주에 1632명으로 직전 절기 정점 대비 48.2% 높았으며, 연령별로는 절기 전체 입원환자 중 65세 이상이 52.4%를 차지했다.

건강보험 청구 기준 인플루엔자 발생 건수는 약 386만건(인구 10만 명당 8200명)으로 직전 절기보다 감소했다. 인플루엔자 총 요양급여비용은 6295억원으로, 입원이 4868억원(77.3%), 외래가 1427억 원(22.7%)이었다. 코로나19 팬데믹 이후 요양급여비용은 지속 증가 추세다.

국가예방접종률은 생후 6개월~13세 어린이 70.0%(약 342만명), 65세 이상 어르신 81.6%(약 839만명)였고, 임신부는 총 16여만명이 접종했다.

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임승관 질병관리청장은 "건강정보를 가장 폭넓게 보유한 두 기관이 협력해 질병 부담이 가장 큰 인플루엔자에 대해 첫 결과물을 도출한 것은 매우 의미 있는 일"이라며 "양 기관의 지속 협력을 통해 빅데이터 기반 근거 생산을 활성화해 인플루엔자 예방과 관리정책을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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