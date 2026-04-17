해수부 "우리 선박 안전하게 통과"

중동발 공급망 위기 대응 가동

호르무즈 해협 통과하는 유조선. 기사와는 무관. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

국내 선박이 홍해 우회 항로를 통해 원유를 국내로 운송하는 데 처음으로 성공했다. 정부가 마련한 대체 수송 전략이 실제 성과로 이어지면서 에너지 공급망 대응이 본격화되는 모습이다.

해양수산부는 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다고 17일 밝혔다. 이는 호르무즈 해협 봉쇄 이후 우회 항로인 홍해를 통해 원유를 들여오는 첫 사례다.

홍해는 예멘 후티 반군의 활동 거점으로 선박 피격 위험이 높은 고위험 해역이다. 실제로 2023년 10월 이후 이스라엘·하마스 무력 충돌을 계기로 해당 해역에서는 선박 피격이 약 79건 발생하는 등 해상 안전 우려가 지속돼 왔다. 이에 따라 정부는 그간 국내 선박의 운항 자제를 권고해왔다.

정부는 지난 6일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 홍해를 활용한 원유 수급 방안을 논의하고, 관계 부처와 업계 협력을 통해 실행 방안을 구체화해왔다.

해수부는 이번 항해 과정에서 선박 안전 확보에 총력을 기울였다. 선박이 홍해를 통과하는 동안 24시간 실시간 모니터링 체계를 가동하고, 항해 안전 정보를 제공하는 한편 해수부와 선박, 선사 간 실시간 소통 채널을 운영해 긴급 상황에 대응했다.

정부는 이번 사례를 계기로 중동 지역 원유 수송 경로 다변화에 속도를 낼 방침이다. 호르무즈 해협 통항 불확실성이 여전히 해소되지 않은 상황에서, 홍해 우회 항로 활용 가능성을 확인했다는 점에서 향후 에너지 수급 대응 전략에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

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황종우 해수부 장관은 "앞으로도 우리 선박과 선원의 안전을 최우선으로 고려하면서 관계기관 및 업계와 협력해 중동 지역에서의 원유 수송에 차질이 없도록 대응하겠다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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