주한미군 "언급할 사항 없어…韓 지속 협력, 한반도 평화와 안전보장 전념"

정동영 통일부 장관이 지난달 '북한 구성에도 핵시설이 있다'는 취지의 언급을 한 것과 관련해 미국이 해당 발언의 배경을 한국 정부에 물어온 것으로 파악됐다. 통일부는 해당 내용은 '공개된 정보'란 점을 강조하며, 미측 문의에도 "충분히 설명했다"는 입장을 밝혔다.

17일 장윤정 통일부 부대변인은 정부서울청사에서 정례브리핑을 갖고 관련 질문에 "(정 장관은) 국제연구기관 보고서 등 공개정보에 기초해 구성을 언급했다"며 "이미 작년 7월 인사청문회에서도 구성을 언급한 적이 있다"고 설명했다. 이어 "장관의 발언 배경에 대해 미 대사관 측의 문의가 있었던바, 미국 측에 충분히 설명했으며, 미국 측도 이해한 것으로 알고 있다"며 "구성 관련 어떠한 정보도 타 기관으로부터 제공받은 바는 없는 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.

다만 미국 측의 항의 여부나 해당 발언에 의한 정보제한 방침에 대해서는 "알고 있는 바가 없다"고 말했다.

관련해 청와대 관계자도 "통일부 장관의 언급에 대해서는 미 측에 충분히 설명한 것으로 알고 있다"면서도 "한미 간 정보 공유 관련 사항에 대해서는 확인해드릴 수 없다"고 밝혔다. 외교부 당국자도 언론 문의에 "정보 관련 사안에 대해서는 확인 드릴 수 없다"면서 "북핵 문제 및 대북 정책 관련 한미 간 긴밀한 소통을 유지 중"이라고 말했다.

주한미군은 언론 문의에 대해 "해당 언론 보도를 인지하고 있다"면서도 "추가로 언급할 사항은 없다"고 밝혔다. 이어 "주한미군은 대한민국과 함께 지속적으로 협력하며, 한반도에서의 억제 유지 및 평화와 안정 보장에 전념하고 있다"고 덧붙였다.

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앞서 전 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회에 출석해 북한의 우라늄 농축시설 소재지로 영변과 강선에 더해 구성을 언급했다. 그간 정부가 공개적으로 확인한 북한의 우라늄 농축시설은 영변과 강선 두 곳이었는데, 정부 고위 당국자가 공식 석상에서 '제3의 핵시설' 소재지로 구성을 지목한 것은 처음이어서 주목됐다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



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