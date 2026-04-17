17일 0시 44분 중구 안영동서 생포

대전오월드 늑대 사파리에서 탈출한 한국늑대 '늑구'(2024년생·수컷)가 탈출 10일 만인 17일 00시 44분께 대전 중구 안영동 일원에서 건강한 상태로 생포됐다.

늑구는 지난 8일 오전 9시 15분께 늑대사 울타리 하부를 파고 탈출했으며, 시는 즉시 비상 대책 상황반을 구성·운영하고 관계기관 및 관련 전문가와 협력해 수색과 포획 활동에 나섰다.

시는 시민 안전을 최우선으로 하면서도, 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 한국늑대의 생명 존중과 종 보전 가치를 고려해 생포를 원칙으로 수색을 진행했다.

우천 등 기상 악화와 인공지능(AI) 조작 사진 제보로 인한 혼선 등으로 어려움을 겪었으나, 16일 오후 5시 40분께 유의미한 제보가 접수되면서 포획에 속도가 붙었다.

열화상 드론과 카메라 등을 활용한 집중 수색을 통해 오후 11시 45분께 늑구를 발견했고, 이후 추적 끝에 17일 00시 17분께 안영IC 회차로 인근에서 위치를 최종 확인했다. 이어 마취총을 발사해 00시 44분 생포를 완료했다.

포획 후 늑구는 오월드로 이송돼 건강 상태를 확인한 결과 맥박과 체온 모두 정상으로 나타났으며, 상태가 안정되면 다시 사파리로 복귀할 예정이다.

이번 포획에는 시 환경국을 비롯해 소방, 경찰, 군, 야생생물관리협회, 생태원 등 관계기관과 민간단체 등 총 3163명이 참여했으며, 열화상 드론과 카메라, GPS 포획 트랩, 포획 틀 등 장비 285대가 투입됐다.

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문창용 대전시 환경국장은 "늑구의 행동이 매우 민첩해 수색과 포획에 어려움이 있었지만, 시민 여러분의 지속적인 제보와 협조 덕분에 무사히 생포할 수 있었다"며 "동물원 동물 탈출 사고의 재발 방지와 생물다양성 보전을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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