지방정부, 인터넷은행, 핀테크사 등 참여

행안부, 사업 수행 전반 총괄 관리 역할

개인정보 최소 수집…안전한 처리 협의

행정안전부는 고유가 피해지원금의 신속한 지급을 위해 금융위원회, 시장·군수·구청장 협의회, 시중 9개 카드사, 인터넷은행, 핀테크사들과 17일 업무협약을 맺었다.

김민재 행정안전부 차관(왼쪽에서 네번째)이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 별관 국제회의실에서 열린 '고유가 피해지원금의 신속한 지급을 위한 업무협약식'에서 기념촬영을 하고 있다. 행안부 제공 AD 원본보기 아이콘

협약을 맺은 카드사는 KB국민카드, NH농협카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드이고 인터넷은행은 카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크다. 핀테크사는 네이버페이와 카카오페이가 참여했다.

고유가 피해지원금은 오는 27일부터 기초생활수급자, 차상위가구, 한부모가족을 대상으로 우선 지급된다. 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 원하는 방식을 선택해 받을 수 있다.

행안부는 지원금 신청과 지급 과정에서 전체 사업계획을 수립하고 예산 교부, 업무관리시스템 구축 등 사업 수행 전반을 총괄 관리한다.

지방정부는 지급수단 확보, 이의신청 등 민원 접수와 처리, 집행관리와 정산 등 업무를 수행한다.

금융기관은 지원금에 대한 업무관리시스템을 구축·운영하고, 대상자 신청에 따라 지원금을 지급한다. 이를 위해 지방정부와 금융기관은 개인정보 처리업무에 대한 위수탁 계약을 체결한다. 최소한의 범위 안에서 개인정보를 활용하도록 하는 등 개인정보의 안전한 처리·보호를 위해 필요한 사항을 협의했다.

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김민재 행안부 차관은 "지방정부, 금융기관과 공조하면서 고유가 피해지원금 지급이 차질 없이 이뤄지도록 철저히 준비할 것"이라고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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