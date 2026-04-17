2030년 연구생산성 2배 목표…8대 분야 12대 미션 추진

정부가 인공지능(AI)을 기반으로 국가 과학기술 난제를 해결하는 'K-문샷 프로젝트'를 본격 추진한다. 연구개발(R&D) 방식을 'AI 중심'으로 전환해 연구 생산성을 두 배로 끌어올리고, 첨단 산업 경쟁력을 강화하겠다는 전략이다.

과학기술정보통신부는 기술경영경제학회와 함께 17일 'K-문샷 정책추진 전략 세미나'를 열고, AI 기반 R&D 패러다임 전환 방향과 추진 전략을 논의했다고 밝혔다.

'K-문샷 정책추진 전략 세미나' 포스터. 과기정통부 제공 AD 원본보기 아이콘

K-문샷은 AI와 과학기술을 융합해 국가 핵심 난제를 해결하는 범정부 대형 프로젝트다. 정부는 2030년까지 연구생산성을 2배로 높이고, 2035년까지 첨단바이오·소재·미래에너지·피지컬AI·우주·반도체·양자 등 8대 분야에서 12대 국가 과학난제 해결을 목표로 설정했다.

예를 들어 AI를 활용해 신약 개발 속도를 10배 이상 높이거나, 인간과 공존하는 휴머노이드 사회 구현 등이 주요 미션으로 제시됐다.

이날 세미나에서는 AI 시대에 맞춘 과학기술 정책 방향과 R&D 시스템 전환 필요성이 집중적으로 논의됐다. 전남대 서일원 교수는 주요국이 임무지향형 혁신정책(MOIP)을 통해 국가가 연구 생태계를 적극적으로 조정하는 방향으로 나아가고 있다고 설명하며, K-문샷의 정책적 의미를 강조했다.

이어 오대현 과기정통부 미래전략기술정책관은 K-문샷 추진전략을 소개하며, AI 기반 과학기술 혁신 경쟁이 본격화된 상황에서 국가 차원의 대응 필요성을 강조했다. 특히 국가 과학AI 통합 플랫폼 구축과 함께 'PD 중심 책임운영체계'를 통해 미션 수행력을 높이겠다고 밝혔다.

패널토의에서는 산·학·연·관 전문가들이 참여해 도전형 R&D의 한계를 짚고, 책임PM 제도 정착, 장기 투자, 실패를 허용하는 연구 문화 조성 등 K-문샷 안착을 위한 제도 개선 방향을 논의했다.

오대현 정책관은 "AI 기반 과학기술 혁신 경쟁이 이미 시작된 만큼 지금이 골든타임"이라며 "국가의 AI 자원과 역량을 결집해 실제 과학난제를 해결하는 프로젝트로 정착시키겠다"고 말했다.

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안준모 기술경영경제학회 회장은 "K-문샷이 정책 선언을 넘어 실질적인 연구혁신 시스템으로 자리잡기를 기대한다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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