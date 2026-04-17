박승원 광명시장 예비후보

광명·새마을시장 방문 "현장 목소리 정책에 담을 것"

박승원 광명시장 예비후보가 지난 16일 광명 전통시장과 새마을시장을 찾아 상인들과 시민들을 만나며 민생 현장의 목소리를 청취했다.

박승원 광명시장 예비후보가 지난 16일 광명 전통시장과 새마을시장을 찾아 상인들과 시민들을 만나며 민생 현장의 목소리를 청취하고 있다. 박승원 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 박승원 예비후보는 시장 곳곳을 돌며 상인들과 인사를 나누고, 최근 경기 침체와 물가 상승, 소비 위축으로 인한 어려움, 전통시장 활성화 방안, 골목상권의 현실적인 애로사항 등을 직접 들었다. 또한 장을 보러 나온 시민들과도 만나 생활경제의 어려움과 지역경제 회복에 대한 의견을 나눴다.

박승원 예비후보는 현장 방문에서 "민생의 온도는 시장에서 가장 먼저 느껴진다"며 "지금처럼 어려운 시기일수록 시민의 삶 가까이에서 현실을 듣고 해답을 만드는 것이 중요하다"고 말했다.

이어 "광명의 민생경제는 지역화폐와 골목상권 활성화 정책을 통해 지켜내고 키워온 기반이 있다"며 "전통시장과 골목상권이 살아야 지역경제가 살아난다는 믿음으로, 앞으로도 민생을 가장 먼저 챙기는 시정을 이어가겠다"고 밝혔다.

박승원 예비후보는 민선 7·8기 광명시장 재임 동안 지역화폐 누적 발행액 1조원 달성, 골목상권 활성화, 지역 내 소비 순환 구조 강화 등을 통해 민생경제를 지켜온 점을 강조하며, 이번 선거에서도 '시민의 삶을 지키는 유능한 지방정부'의 필요성을 거듭 강조했다.

박승원 광명시장 예비후보가 지난 16일 광명 전통시장과 새마을시장을 찾아 상인들과 시민들을 만나며 민생 현장의 목소리를 청취하고 있다. 박승원 예비후보 제공 원본보기 아이콘

박승원 예비후보 측은 이번 시장 방문에 대해 "전통시장과 골목상권, 민생경제 현장은 박승원 예비후보가 가장 중요하게 생각하는 생활정치의 출발점"이라고 설명하며 "민생을 지키고, 골목경제를 살리고, 시민의 일상을 더 든든하게 만드는 일은 결국 검증된 책임과 실행력이 있어야 가능하다"고 밝혔다.

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박승원 예비후보는 앞으로도 전통시장, 골목상권, 생활 현장 등 시민 접점이 있는 곳을 지속적으로 찾아 시민의 목소리를 직접 듣고, 이를 정책과 메시지에 반영해 나갈 계획이다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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