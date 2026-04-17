휴대형 구강관리 제품 수요 증가 속 판매 확대

동아제약의 구강청결 스프레이 '가그린 후레쉬브레스 민트'가 누적 판매량 100만 개를 돌파했다.

동아제약의 구강청결 스프레이 '가그린 후레쉬브레스 민트' 제품 이미지. 동아제약 AD 원본보기 아이콘

17일 동아제약에 따르면 최근 구강 관리 시장은 칫솔과 치약 중심에서 스프레이, 민트볼 등 휴대형 애프터케어 제품으로 확장되는 흐름이다. 외출이나 미팅 등 일상에서 간편하게 사용할 수 있는 제품 수요가 늘어난 영향이다.

가그린 후레쉬브레스 민트는 15ml 용량의 휴대용 스프레이 제품이다. 구강 청결과 구취 관리에 사용할 수 있다. 염화세틸피리디늄(CPC) 성분을 함유해 플라크와 구취 관리에 도움을 준다.

동아제약은 최근 지속력을 강화한 '가그린 후레쉬브레스 민트 롱래스팅' 제품을 추가로 출시하며 라인업을 확대했다. 중국과 베트남 등 해외 시장에도 진출해 유통망을 확대하고 있다.

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동아제약 관계자는 "이번 성과는 제품의 사용 편의성과 품질에 대한 소비자들의 만족도가 반영될 결과"라며 "차별화된 구강 케어 솔루션을 지속 선보이겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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