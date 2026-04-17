최승재 우리자산운용 대표, '청소년 불법 사이버 도박 근절 캠페인' 동참

우리자산운용은 최승재 대표이사가 청소년 대상 불법 사이버 도박의 위험성을 알리고 근절을 촉구하는 '청소년 불법 사이버 도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 17일 밝혔다.

이번 캠페인은 서울경찰청이 주관하는 공익 활동으로, 최근 온라인과 모바일을 통해 확산하며 사회적 문제로 부상한 청소년 도박의 심각성을 알리기 위해 마련됐다. 캠페인은 참여자가 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박은 절대 이길 수 없는 사기 범죄'라는 메시지를 담은 사진이나 영상을 공유하고, 다음 주자를 지목하는 방식으로 진행된다.

최 대표는 "청소년 불법도박은 단순한 일탈을 넘어 심각한 2차 범죄로 이어질 수 있는 중대한 사회적 문제"라며 "청소년들이 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 사회 전반의 관심과 노력이 필요하다"고 강조했다.

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최 대표는 앞서 김영성 KB자산운용 대표의 지목을 받아 이번 릴레이에 참여하게 됐으며 다음 캠페인 주자로 남기천 우리투자증권 대표를 추천했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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