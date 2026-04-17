미래에셋자산운용의 퇴직연금 로보어드바이저(RA) 서비스 'M-ROBO'가 출시 1년만에 윤용자산 160억원을 돌파했다.

17일 미래에셋자산운용은 M-ROBO가 개인형퇴직연금(IRP) 가입자 대상 서비스 제공 1주년을 맞았다고 밝혔다.

미래에셋자산운용은 2025년 4월 국내 종합 자산운용사 최초로 퇴직연금 RA 서비스 M-ROBO를 론칭했다. M-ROBO는 미래에셋자산운용의 글로벌 자산배분 역량과 데이터 기반 알고리즘을 결합한 로보어드바이저 서비스로, IRP 가입자들에게 개인 맞춤형 자산배분과 포트폴리오 관리를 제공한다.

M-ROBO는 지난 15일 기준 누적 운용자산(AUM) 약 163억원, 서비스 이용 계좌 5341건을 기록했다.

M-ROBO는 가입자의 투자 성향과 목표, 시장 상황을 반영해 포트폴리오를 자동으로 구성·조정하는 것이 특징이다. 특히 글로벌 자산배분 기반 포트폴리오를 통해 국내외 자산에 분산 투자하는 전략을 적용하고 있다. 이를 통해 투자 경험이 부족한 가입자들도 분산투자와 장기투자를 보다 쉽게 실천할 수 있도록 돕는다.

또한 퇴직연금 사업자들과의 협업을 통해 서비스 적용 범위를 넓혀왔다. 지난해 4월 18일 하나은행을 시작으로 NH농협은행, IBK기업은행, KB국민은행(서비스 개시일 순)까지 서비스를 확대했으며 연내 2개 사업자와 추가 협업도 예정돼 있다.

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성태경 미래에셋자산운용 채널마케팅부문 대표는 "미래에셋은 글로벌 네트워크와 운용 노하우를 바탕으로 퇴직연금 시장에서 차별화된 투자 솔루션을 지속적으로 선보이고 있으며 M-ROBO는 퇴직연금 시장에서 투자 중심의 자산관리 문화를 확산시키기 위해 기획된 서비스"라면서 "앞으로도 퇴직연금 사업자들과의 협력을 확대하고 보다 고도화된 자산배분 솔루션을 통해 IRP 가입자들의 안정적인 노후 준비를 지원하겠다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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