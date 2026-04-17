한국영상자료원, 홍상수 감독 데뷔 30주년 전작전 개최

5월 2일~6월 13일 시네마테크KOFA서

서른네 편 상영…정순·역순 동시 진행

한국영상자료원은 다음 달 2일부터 6월 13일까지 시네마테크 KOFA에서 홍상수 감독 데뷔 30주년 기념 기획전 '홍상수 전작전: 인트로덕션'을 연다고 17일 밝혔다.

1996년 데뷔작 '돼지가 우물에 빠진 날'부터 다음 달 6일 개봉 예정인 '그녀가 돌아온 날'까지 서른네 편을 6주간 선보인다. 상영은 작품당 2회씩 진행한다. 1회차는 1관에서 데뷔작부터 신작까지 제작 연도순으로, 2회차는 2관에서 최신작부터 데뷔작으로 거슬러 올라가는 역순으로 진행한다. 영상자료원은 "감독 특유의 '변주' 미학을 상영 방식에도 적용했다"고 설명했다.

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부대행사로는 헤이든 게스트 하버드 필름아카이브 원장·김홍준 감독이 참여하는 대담, 박홍열 촬영감독 마스터 클래스, '그녀가 돌아온 날' 출연 배우들이 참여하는 관객과의 대화(GV) 등을 마련한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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