안랩클라우드메이트가 경기도 과천시로 사옥을 이전하고 인공지능 전환(AX) 시대의 비전을 새롭게 선포했다.

안랩클라우드메이트 김형준 대표. 안랩. AD 원본보기 아이콘

안랩클라우드메이트는 16일 경기도 과천시 과천지식정보타운 스마트케이A타워 신사옥에서 비전 선포식을 개최하고, 중장기 사업 방향과 전략을 공유했다고 17일 밝혔다.

안랩클라우드메이트는 'The Trust Layer beyond AX(AX를 넘어선 신뢰 계층)'를 비전으로 발표했다. AI가 일상이 되는 환경에서 고객이 신뢰할 수 있는 기술 기반을 지속적으로 제공하는 신뢰 계층 역할을 수행하겠다는 의지를 담았다. 클라우드 네이티브 아키텍처 기반의 AX 수요가 증가하는 상황에 맞춰 AX 중심 사업 구조로 전환한다는 방침이다.

이를 위해 ▲고객 신뢰 기반 서비스 경쟁력 강화 ▲전문 인력 간 협업 기반의 통합 대응 체계 구축 ▲AI 및 클라우드 중심 기술 역량 고도화 등을 추진한다.

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김형준 안랩클라우드메이트 대표는 "이번 비전 선포를 계기로 검증된 솔루션과 클라우드 네이티브, AI 네이티브 기술 역량을 바탕으로 차별화된 AX 가치를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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