갤럽 조사 결과…젊은 남녀 종교 인식 역전

'내 삶에 중요' 남성 42%, 여성 29%

NYT "기독교 정체성, 우파 성향 연결"

미국에서 종교가 중요하다고 여기는 젊은 남성들이 크게 늘었다는 여론조사 결과가 나왔다.

지난 3일 성 금요일을 맞아 성당을 찾은 교인들의 모습으로, 기사의 특정 내용과 관계없다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스에 따르면 여론조사 업체 갤럽이 16일(현지시간) 발표한 보고서에서 2025년 미국의 18∼29세 남성 중 '종교가 내 삶에 매우 중요하다'고 답한 비율은 42%로, 지난 2023년(28%)보다 크게 늘었다. 여성은 같은 기간 29~30%로 비슷한 수준을 유지했다.

이번 조사를 시행한 갤럽의 프랭크 뉴포트는 뉴욕타임스(NYT)에 "1950년대부터 종교 연구에서 가장 오랫동안 지속되고 확고했던 발견 중 하나는 '여성이 남성보다 더 종교적'이라는 것"이라며 "역전된 성별 격차에 대해 역사적으로 매우 중요한 발견"이라고 평했다.

NYT에 따르면 실제 미국 각지의 교회와 성당에서는 젊은 남성 교인이 급증하는 것으로 전해졌다. NYT는 "성별 격차가 커지는 이유는 복잡하지만, 정치적 성향의 분열과 유사한 양상을 보인다"며 "특히 기독교 정체성은 점점 더 우파 성향과 연결되고 있다"고 지적했다.

이번 갤럽 조사에서도 공화당을 지지하는 젊은 세대의 종교 활동 참여율이 높아지는 것으로 집계됐다. 공화당을 지지하는 젊은 남성의 종교 활동 참여율은 2023년 조사 대비 7%P(포인트), 공화당을 지지하는 여성의 참여율은 8%P 올랐다. 반면 민주당을 지지하는 젊은 남성의 종교 활동 참여율은 3%P 올랐고, 여성의 참여율에는 의미 있는 변화가 없었다.

미국 교육부에 사망한 우파 활동가 찰리 커크의 배너가 걸려 있다. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

지난해 미국의 청년 우파 활동가 찰리 커크가 피살된 것도 일부 영향을 준 것으로 추정된다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 커크가 사망한 지난해 9월 한 달간 미전역의 성경 판매량은 전년 동월 대비 36% 급증했다.

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이 현상을 두고 하퍼콜린스 기독교 출판사 사장 겸 최고경영자(CEO)인 마크 쇼언월드는 WSJ에 "커크의 죽음이 많은 사람을 일깨웠다"며 "그들은 자신이 무엇을 믿는지, 왜 믿는지를 생각하기 시작했다"고 말했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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