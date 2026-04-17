바디프랜드가 가정의 달을 앞두고 연중 최대 규모 프로모션 '헬스케어 로봇 페스타'를 진행한다고 17일 밝혔다.

바디프랜드 '헬스케어로봇 페스타'. 바디프랜드 AD 원본보기 아이콘

이번 프로모션은 제품 가격 할인에 라운지 체험 예약 할인, 경품 이벤트 등을 더해 가족 간의 의미를 되새길 수 있게 기획됐다. 프로모션 제품은 웨어러블 AI 헬스케어 로봇 733을 비롯해 다빈치 AI, 퀀텀 AI 등 AI 기능이 탑재된 신제품들이 포함됐다.

퀀텀 Audio Speakers by Bang&Olufsen, 에덴로봇, 팬텀로봇, 팔콘N과 함께 의료기기인 메디컬 파라오, 메디컬 팬텀로봇까지 총 9종이 대상이다.

이번 프로모션을 활용하면 바디프랜드 최신 기술력이 탑재된 헬스케어 로봇을 30만원 할인받고 구매할 수 있다. 여기에 가족 결합, 제품 결합 혜택과 제휴카드 할인 혜택까지 중복 적용받으면 최대 336만원의 혜택으로 헬스케어 로봇을 선물할 수 있다.

경품 축제도 준비돼 있다. 프로모션 기간 중 헬스케어 로봇 제품을 계약하는 누구나 총 1억원 상당의 경품 추첨 이벤트에 자동 응모된다. 테슬라 모델Y(1명), 733(1명), 라클라우드 헬스모션(5명), 바디프랜드 미니(100명) 등이 경품이다.

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오프라인 체험과 연계한 추가 혜택도 마련됐다. 바디프랜드 공식 누리집을 통한 회원 가입이나 체험 예약 시 3만원권 할인 쿠폰이 지급되며, 직영 라운지 방문 시 음료 쿠폰, 부모님 동반 시 상품권이 추가 증정된다. 자세한 내용은 바디프랜드 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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