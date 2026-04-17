암컷 사자 폐사 하자 우울증 빠져

中동물원측, 집중 치료·돌봄

새 암컷 사자 만나 건강회복

중국에서 암컷 사자를 잃은 뒤 40일 넘게 먹지 못해 뼈만 앙상하게 마른 사자의 사연이 전해졌다. 현재는 치료 이후 새 짝을 만나 건강을 회복한 상태인 것으로 알려졌다.

중국 랴오닝성 번시시 동·식물원에서 촬영된 종잇장처럼 야윈 사자 영상이 사회관계망서비스(SNS)에서 확산했다. SNS AD 원본보기 아이콘

14일(현지시간) 중국 매체 중화망 등은 "최근 중국 랴오닝성 번시시 동·식물원에서 촬영된 종잇장처럼 야윈 사자 영상이 사회관계망서비스(SNS)에서 확산하고 있다"고 보도했다.

영상에는 동물원 우리 안에 누워 있는 수컷 사자 한 마리가 등장한다. 사자는 전반적으로 체형이 매우 마른 상태로, 뼈가 뚜렷하게 드러난 모습이다.

마른 사자의 모습을 두고 논란이 일자 번시시 동·식물원은 14일 관련 상황을 설명했다. 동·식물원에 따르면 사진 속 사자는 수컷 아프리카 사자 '다마오(大毛)'다. 사자는 2021년 4월 약 9세의 나이로 동물원에 들어왔으며, 올해 14세다.

하지만 지난해 8월 배우자인 '판판(盼盼)'이 노령으로 폐사한 이후 다마오는 우울한 상태를 보이기 시작했고, 식사량도 점차 줄어들었다. 같은 해 12월부터는 상태가 더욱 악화했는데 다마오는 약 40일 넘게 거의 먹지 않은 상태였던 것으로 알려졌다. 물은 정상적으로 섭취했지만 간헐적으로 소량의 먹이만 먹었다. 다마오는 몸이 눈에 띄게 말라갔고, 움직임도 거의 없었다.

동물원 측은 이 기간 동안 다마오에 대해 집중적인 치료와 돌봄을 실시했다고 밝혔다. 지속적인 치료와 관리 끝에 지난 2월 말부터는 서서히 정상적인 식사를 회복하기 시작했다. 현재는 하루 약 5㎏가량의 소고기와 닭고기를 섭취하며 회복 단계에 들어선 상태다.

체력과 활동성, 체중 역시 점차 회복되고 있다. 특히 최근 기온이 오르면서 다마오는 야외 우리로 나와 햇볕을 쬐는 등 활동을 재개했다. 또 새로운 암컷 아프리카 사자 '더우더우(豆豆)'를 아내로 받아들인 것으로 전해졌다.

동물원은 다마오의 최근 모습을 담은 영상을 추가로 공개했다. 영상에는 약 40일 이상의 치료를 거친 뒤 최근 한 달간 식사량이 거의 정상 수준까지 회복된 모습이 담겼다.

AD

한편 번시시 동·식물원은 국가 AAA급 관광지로, 동·식물 관람과 생태 교육, 산림 체험 등을 결합한 대형 종합형 동물원이다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>